Wer sich noch an den Start von UMTS erinnert, der stellt mit dem HTC One XL (Juni 2012) in der Hand fest: Der Start von LTE geht deutlich nutzerfreundlicher vonstatten, als das bei UMTS der Fall war. Während die ersten UMTS-Geräte gefühlt doppelt so groß waren wie die GSM-Geräte, ist zwischen einem HTC One X, das "nur" UMTS kann, und einem One XL, das die Nachfolgetechnologie LTE beherrscht, zumindest bei den Maßen kein großer Unterschied zu erkennen. Das One XL ist unglaublich leicht und flach und hervorragend verarbeitet.

Alle wichtigen Einzelheiten zum HTC One XL finden Sie in unserem Testbericht.