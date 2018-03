Was darf man von einem Smartphone erwarten, das sich selbst als Sensation bezeichnet? Natürlich jede Menge. HTC dachte sich offenbar, viel hilft viel, und gab dem HTC Sensation (Mai 2011) alles mit, was gut und teuer ist: einen großen Bildschirm, denn der bietet viel Platz und Übersicht; Android mit neuer Sense-Oberfläche, denn die hält viele Personalisierungsmöglichkeiten parat - und selbstredend den Zugang zum Android Market, denn in dem warten sehr, sehr viele Apps. Dazu gab's ein üppiges Multimedia-Paket mit Viel-Megapixel-Kamera und voila - fertig war die Sensation. Oder?

Die Antwort liefert Ihnen unser Testbericht.