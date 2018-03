Mit der Neuauflage des in connect 9/2010 getesteten Wildfire legte HTC ein durchaus talentiertes Smartphone für den kleinen Geldbeutel vor. Das Wildfire S liegt im Endergebnis zwar nahezu gleichauf mit seinem Vorgänger, fühlte sich aber sowohl in einzelnen Disziplinen als auch im Gesamtpaket einfach besser und ausgereifter an.

Details zum HTC Wildfire S (März 2011) finden Sie im Testbericht.