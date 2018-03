Getestete Smartphones von HTC - HTC One SV

Die Auflösung des HTC One SV (Januar 2013) ist mit 480 x 800 Pixeln ausreichend. Die satten Farben und die starken Kontraste machen die etwas grobpixelige Darstellung wieder wett. Die Akustik beim Telefonieren ist sowohl in Sende- als auch in Empfangsrichtung klar und sauber.