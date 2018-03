Huawei P9 vs. iPhone 6s - Schwarzweiß-Aufnahme

Die beiden direkt nebeneinander positionierten Kameras unterscheiden sich in einem wichtigen Detail: Eine nimmt die Bilder normal in Farbe auf, die andere in Schwarzweiß. Diese ungewöhnliche Bauweise garantiert nicht nur Schwarzweiß-Aufnahmen in hoher Qualität. Möglich wird auch das nachträgliche Verschieben des Schärfebereiches in einem Foto, zusätzlich kann die Tiefenschärfe manipuliert werden (Bokeh). Im Vergleich mit Apple ist außerdem die Brennweite mit 27 Millimeter niedriger, sodass der Bildausschnitt minimal größer ist. Auffällig: Während über das Innenleben der iPhone-Kamera kaum etwas bekannt ist, spart Huawei nicht mit technischen Details: Triple Hybrid Autofokus, asphärische Linsen, dezidierter ISP mit speziellen Algorithmen undsoweiterundsofort. Knackt das P9 damit das iPhone 6s Plus?