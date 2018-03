Bei EMUI werden alle Apps auf dem Startbildschirm abgelegt, dort kann man sie in Ordnern organisieren sowie mehrere Startbildschirme anlegen und mit einem seitlichen Wisch zwischen ihnen hin- und herwechseln. Diese Menüstruktur benutzt auch Apple beim iPhone – sie unterscheidet sich grundlegend vom nativen Android-System, wo alle Apps in einem separaten Menü gesammelt werden, dem sogenannten App Drawer („App-Schublade“). EMUI 5.0 lässt einem die Wahl zwischen beiden Varianten, also quasi zwischen iOS und Android – diese Vielfalt bietet kein anderer Smartphone-Hersteller.