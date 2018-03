Die Anpassungsmöglichkeiten der EMUI-Benutzeroberfläche gehen weit über das hinaus, was Android-Smartphones normalerweise bieten. Eine App, die das Aussehen des Startbildschirms mit vordefinierten Designs verändert, ist kaum der Rede wert, fast alle großen Hersteller bieten Vergleichbares. Seltenheitswert hat dagegen die Möglichkeit, die Größe aller Oberflächenelemente in drei Stufen zu skalieren. Auch die Modifikation der Statuszeile am oberen Bildschirmrand ist nicht alltäglich – der Nutzer kann den Netzbetreibernamen ausblenden, das Akkusymbol verändern und sogar die aktuelle Geschwindigkeit der Datenübertragung anzeigen lassen.