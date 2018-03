Eine kleine, aber feine Funktion versteckt sich an unerwarteter Stelle in den Einstellungen: Unter „Bildschirmsperre und Kennwörter“ können Sie einen Schrittzähler aktivieren, der permanent die am Tag zurückgelegte Schrittzahl auf dem Sperrbildschirm anzeigt – sehr praktisch, um die eigene Fitness und Beweglichkeit zumindest grob im Blick zu behalten. In diesem Kontext empfehlen wir auch die Gesundheits-App von Huawei, die fester Bestandteil der EMUI-Oberfläche ist. Sie benutzt die Smartphone-Sensorik, um eine Vielzahl von Statistiken über Aktivitäten des Besitzers zu erstellen.