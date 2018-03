Die schmale Leiste am unteren Bildschirmrand ist für die Android-Bedienung so essenziell wie beim iPhone die Home-Taste. Man gewöhnt sich schnell an die Navigation mittels Zurück-, Home- und App- Taste. Die Anordnung und die Anzahl der Symbole belassen fast alle Hersteller so, wie Google sie vorgibt, daher finden sich Android-Nutzer auch nach einem Smartphone-Wechsel problemlos zurecht. EMUI gewährt mehr Freiheit: Man kann nicht nur die Reihenfolge der Symbole ändern, sondern auch ein viertes Steuerelement platzieren, das die Statuszeile nach unten ausklappt. Diese Option lässt sich im Einstellungsmenü unter „Navigationstaste“ aktivieren.