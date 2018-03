Multitasking auf dem Smartphone ist mit der Kombination aus Android 7 und EMUI 5 besonders einfach. Es reicht, den viereckigen Multitasking-Button rechts unten gedrückt zu halten, wenn Sie sich in einer App befinden. Diese wechselt daraufhin in die obere Hälfte des Displays, während unten eine Übersicht mit allen kürzlich benutzten Apps erscheint. Hier können Sie auswählen, welche App unten eingeblendet werden soll. Das macht es besonders einfach, eine Adresse in Google Maps und im Chrome-Browser gleichzeitig zu recherchieren oder Bilder für eine E-Mail auszuwählen. Ein längerer Druck auf den Multitasking- Button schließt den geteilten Bildschirm wieder. Leider unterstützen nicht alle Apps diese Ansicht, die einen echten Mehrwert bietet.