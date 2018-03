Hinter dem etwas sperrigen Eintrag „App-Klonung“ verbirgt sich eine einzigartige Funktion: Sie können zwei unterschiedliche Benutzerkonten in einer App parallel laufen lassen. Mit der Dual- SIM-Variante des Mate 9 ist es also möglich, zwei WhatsApp-Accounts gleichzeitig zu benutzen. Praktisch ist das zum Beispiel für Menschen, die die private und die dienstliche SIM-Karte in einem Smartphone betreiben. Momentan funktioniert die App- Klonung nur mit Facebook und WhatsApp, weitere Apps dürften aber bald dazustoßen.