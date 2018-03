… öffnen Sie den AppStore in einer auf Erweiterungen für iMessages fokussierten Ansicht. Hier können Sie zusätzliche Sticker-Packs herunterladen und finden Apps, die Nachrichten um neue Funktionen erweitern. Auch das eine oder andere Spiel, das sich per iMessages mit anderen Spielern spielen lässt, finden Sie hier.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bereits über solche Apps verfügen, ist groß. Da die Apps nach der Installation aber erst freigeschaltet werden müssen, ist Ihnen das möglicherweise bislang entgangen. Tippen Sie rechts oben auf „Verwalten“. So landen Sie in einer Übersicht der bereits installierten Apps mit Erweiterungen für Nachrichten. Schalten Sie diejenigen ein, die Sie gerne in Nachrichten verwenden würden. Dadurch erscheinen diese Apps ebenfalls in der App-Übersicht innerhalb von Nachrichten.

Tipp: Nachrichten-Apps lassen sich wie Apps auf dem Homescreen sortieren und löschen. Halten Sie dazu eine App einen Augenblick lang gedrückt, um sie in den „Wackelmodus“ zu versetzen.