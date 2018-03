iMessage: Tipps für Apples Messenger - Chats durchsuchen

Ziehen Sie die Übersicht der Chats ein bisschen nach unten, dann erscheint am oberen Ende ein Feld, in das Sie Suchbegriffe eintragen können, also zum Beispiel den Namen eines Gesprächspartners oder ein im Chat verwendetes Wort. Die Suchfunktion wirkt wie ein Filter, der aus der Übersicht unten alle Chats ausblendet, auf die der Suchbegriff nicht passt.