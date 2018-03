iMessage: Tipps für Apples Messenger - Inhalte teilen

Natürlich können Sie den Inhalt der Zwischenablage in Chats einfügen. Dazu tippen Sie einfach einmal in das Nachrichtenfeld und gehen dann auf „Einsetzen“.



Es ist aber in vielen Fällen bequemer, wenn Sie die „Teilen“-Funktion verwenden, die Sie in vielen iOS-Apps (und auch in einigen Programmen am Mac) finden. Im Rahmen des Teilens können Sie als Ziel auch die Nachrichten-App auswählen. Anschließend müssen Sie nur noch den gewünschten Empfänger eingeben und auf „Senden“ drücken.