iMessage: Tipps für Apples Messenger - Standort freigeben

Um Ihren Standort zu teilen tippen Sie oben rechts auf das „i“. Über die Option „Meinen Standort senden“ verschicken Sie den vom iPhone ermittelten, aktuellen Aufenthaltsort einmalig an den Gesprächspartner. Anders bei der Funktion „Standort teilen“, mit der Sie dem Gesprächspartner allgemein die Abfrage Ihres Aufenthaltsortes erlauben.



Im Bild oben haben beide Gesprächspartner ihren Standort miteinander geteilt. In diesem Fall zeigt Nachrichten den Ort des Gesprächspartners in einer Karte an. Über „Standort nicht mehr teilen“ lässt sich die eigene Freigabe wieder aufheben.