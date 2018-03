iMessage: Tipps für Apples Messenger - Gruppenchats starten

Beim Chat mit der Nachrichten-App muss es nicht bei einem einzigen Gesprächspartner bleiben. Ähnlich wie zum Beispiel WhatsApp bietet auch Nachrichten Gruppenchats. Eine neue Gruppe anzulegen ist ganz leicht. Sie starten wie gewohnt einen neuen Chat, fügen diesem aber mehrere Gesprächspartner hinzu.



Am besten fügen Sie die Teilnehmer nicht über das Adressbuch hinzu (Plus-Zeichen oben rechts), sondern indem Sie die Anfangsbuchstaben eintippen. So sehen Sie gleich, wer per iMessage erreichbar ist (blau gefärbt) und wer per SMS. Das ist wichtig, denn Gruppenchats sind nur möglich, wenn alle Empfänger über iMessage verfügen. Nehmen Sie einen nur per SMS erreichbaren Kontakt in die Gruppe auf, werden alle Nachrichten, die Sie in die Gruppe schreiben, per SMS versendet - auch an iMessage-Nutzer. Die Gruppenfunktion geht dabei verloren, d.h. Antworten gehen nur an Sie, nicht an die Gruppe.