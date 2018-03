Der JBL J22 kommt wahlweise in weißer oder schwarzer Ausführung an die Ohren. Mit einer Impedanz von 33, 2 Ohm bandelt er mit jedem mobilen Gerät problemlos an und lässt sich maximale 105 db entlocken. Für optimalen Sitz und komfortables Tragen sorgen die in drei Größen mitgelieferten, aus Silikon bestehenden Ohrpassstücke. Gleichzeitig sorgt der bequeme und abdichtende Sitz im Ohr dafür, dass störende Außengeräusche nicht klangstörend in Erscheinung treten.