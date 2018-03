Das entweder in leuchtendem Kupfer oder edlem schwarz daherkommende robuste Metall-Gehäuse des M5 schindet als allererstes Eindruck. Eine ordentliche Zugentlastung an den Enden der Kabel lässt auch einen weniger zimperlichen Umgang mit den Brainwavz M5 zu, was im ruppigen Alltag durchaus mal vorkommen kann.