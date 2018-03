Da ist man doch glatt gewillt "How ya keepin' man" auszurufen, wenn einem der farbenfrohe In-Ear von House of Marley unter die Augen kommt. Und wenn er alsdann seinen Weg in die Ohren findet präsentiert sich der kostengünstige aber dennoch stylische SMILE JAMAICA In-Ear als klangstarker Vertreter seiner Gattung, der warm, bassstark und detailreich aufzuspielen vermag.