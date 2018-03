Den schicken In-Ear TX2 von Philips gibt es wahlweise in Schwarz oder Weiß. Dank seines kreisrunden Gehäuseaufsatzes sitzt er passgenau in vielen Ohren. Mitgelieferte Ohrpassstücke in drei verschiedenen Größen erlauben noch eine zusätzliche Anpassung. Das Headset am flachen Kabel erlaubt die Steuerung von Android- sowie iOS-Geräten.