Follower blocken

Haben Sie einen Follower versehentlich freigeschaltet oder hat er sich später als nervig erwiesen, dann können Sie ihn auf Instagram blockieren. Dazu tippen Sie einfach den Nutzernamen an, der zum Beispiel auf Ihrer Profilseite bei den Abonnenten, bei Kommentaren und bei "Gefällt mir"-Markierungen erscheint. So landen Sie auf der Profilseite des Nutzers. Anschließend können Sie ihn über das Menü blockieren. Eine Übersicht blockierter Personen führt Instagram in den Einstellungen. Dort lässt sich die Einschränkung auch wieder aufheben.