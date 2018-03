So sieht iOS 10 aus - Nachrichten App

Zu den Apps mit den umfangreichsten Änderungen zählt die Nachrichten App. Mit iOS 10 soll es deutlich mehr Spaß machen, iMessages zu verschicken. So kann man per Fingertipp einen Kommentar zu einer Nachricht schicken. Was in iOS 10 dann z. B. als Daumen hoch neben der Nachricht angezeigt wird, erhalten Nutzer von älteren Versionen nur als Zitat mit dem entsprechenden Kommentar zu sehen. Das Scribble wird immerhin als Bild geschickt, in iOS 10 ist das Ganze dann auch noch animiert.