iOS 11: Die neuen Funktionen im Überblick - Drag and Drop

Über Drag and Drop können Sie Daten zwischen Apps austauschen - eine Neuheit in iOS 11. Packen Sie zum Beispiel ein Bild in Safari an und ziehen Sie es in eine Notiz in der anderen Hälfte des Displays. Oder ziehen Sie die Web-Adresse der gerade geöffneten Seite in das Eingabefeld der Nachrichten-App. Oder, oder, oder … Auf dem iPhone funktioniert Drag and Drop auch, aber mangels Split View nicht zwischen verschiedenen Apps. Das führt zum Beispiel dazu, dass Sie in einer Podcast-App wie Castro​ die Titel in der Wiedergabeliste einfach an die gewünschte Stelle ziehen können. In der Todo-Liste OmniFocus​ können Sie den „Neue Aufgabe“-Knopf einfach an die Stelle in der App ziehen, an der Sie eine neue Aufgabe erstellen möchten. Drag and Drop steht grundsätzlich allen Apps zur Verfügung. Für manche Daten, zum Beispiel Text, funktioniert es sofort. Andere erfordern, dass Entwickler die neue Funktion zunächst in ihre Apps integrieren.