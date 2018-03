iOS 11: Die neuen Funktionen im Überblick - Kontrollzentrum

Mit dem Kontrollzentrum geht es in iOS 11 weiter voran. Bei iOS 10 hatte Apple die Bedienelemente zuletzt auf drei Seiten verteilt, die sich nach links und rechts durchwischen ließen. Unter iOS 11 ist das Kontrollzentrum nun wesentlich kompakter. Außerdem können Sie in den Einstellungen festlegen, welche Elemente hier überhaupt auftauchen dürfen. So lässt sich zum Beispiel der Knopf für den Stromsparmodus im Kontrollzentrum einblenden. Gut möglich, dass Apple in zukünftigen iOS-Versionen auch Entwicklern eine Möglichkeit einräumt, sich hier mit ihren Apps zu verankern.