iOS 11: Die neuen Funktionen im Überblick - Kontrollzentrum

Besitzer neuerer iPhones mit 3D-Touch finden im neuen Kontrollzentrum eine Reihe auf den ersten Blick verborgener Funktionen. So können Sie zum Beispiel einen Timer direkt aus dem Kontrollzentrum heraus starten und Nightshift findet sich jetzt als 3D-Touch-Option beim Helligkeitsregler. Ein bisschen getäuscht fühlen wir uns von den neuen Knöpfen, über die sich WLAN und Bluetooth abschalten lassen. Sie funktionieren nämlich nur teilweise so, wie angedeutet. Tatsächlich trennt das iPhone nur die jeweiligen Verbindungen​​​, lässt die Chips aber trotzdem angeschaltet. Das hat zwar den Vorteil, dass zum Beispiel Apple Watch und AirPods verbunden bleiben, dürfte für die meisten Nutzer aber sehr überraschend sein. Wer Bluetooth und WLAN gänzlich abschalten​ möchte, beispielsweise um Strom zu sparen, der muss dafür in die iOS-Einstellungen.