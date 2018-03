iOS 11: Die neuen Funktionen im Überblick - iPad Multitasking

Die Aufteilung der Displayfläche zwischen den Split View Apps können Sie in iOS 11 flexibler festlegen als in iOS 10. Anders als früher ist die links abgelegte App auch nicht mehr die „Haupt-App“, neben der rechts eine weitere platziert wird. Beide Seiten des Displays lassen sich frei mit einer App bestücken. Außerdem merkt sich iOS 11, welche Apps Sie gemeinsam in Split View geöffnet haben. So können Sie typische Kombinationen, zum Beispiel Mail und Nachrichten, bei Bedarf wieder aufrufen. Was fehlt ist eine Möglichkeit, um die selbe App gleichzeitig in mehreren Kombinationen zu speichern. Zum Beispiel hätten wir Safari gerne einmal in Kombination mit unserer Textverarbeitung und einmal mit Twitter abgelegt. Das aber geht (noch) nicht. Um auf die Multitasking-Steuerung zuzugreifen wischen Sie - nachdem das Dock eingeblendet ist - weiter nach oben. So gelangen Sie zur oben gezeigten, neuen Ansicht, die Multitasking und das Kontrollzentrum vereint.