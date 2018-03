iOS 11: Die neuen Funktionen im Überblick - Multitouch

Zum neuen Drag and Drop passt es gut, dass Apple auch stärker auf Multitouch setzt. Das zeigt sich nicht nur am iPad, wo Sie zum Beispiel mehrere Fotos auf einmal aus der Fotos-App heraus in eine andere App ziehen können (einfach das erste Bild antippen, festhalten und mit den anderen Fingern weitere Bilder markieren). Auch am iPhone funktioniert das verbesserte Multitouch und lässt Sie beispielsweise mehrere App-Icons auf einmal auswählen, um sie anschließend auf eine andere Seite des Homescreens zu verschieben.