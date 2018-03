iOS 11: Die neuen Funktionen im Überblick - Notizen

Die kleinste Neuerung an der Notizen-App sind die Favoriten. Sie können nun einzelne Notizen oben festpinnen und dadurch rasch auf sie zugreifen. Das eignet sich für Infos, die Sie regelmäßig rasch greifen können müssen genauso wie für Notizen zum aktuellen Projekt im Büro. Deutlich größer und eine harte Konkurrenz für zahlreiche etablierte Apps ist der neue Dokumenten-Scanner. Sie tippen in einer Notiz unten auf das Pluszeichen und öffnen so das oben gezeigte Menü. Anschließend können Sie mit der iPhone-Kamera ein Dokument abfotografieren. Ihr Mobilgerät erkennt dabei die Ausrichtung und die Kanten des Dokuments automatisch - meistens. Die fertige(n) Aufnahme(n) können Sie nachbearbeiten und dabei zum Beispiel auch zwischen einer Farb- beziehungsweise Schwarz-/Weiß-Kopie wählen.