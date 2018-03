Eine Notruf-Funktion hat Apple zuvor schon auf der Apple Watch getestet. Mit iOS 11 erreicht sie das iPhone. In der Voreinstellung halten Sie den Einschaltknopf und einen der Lautstärkeknöpfe für einige Sekunden gedrückt. Über das folgende Menü können Sie dann einen Notruf an die in der Health-App hinterlegten Kontakte absetzen.