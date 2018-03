iOS 11: Die neuen Funktionen im Überblick - Feinschliff in der Oberfläche

Gearbeitet hat Apple auch an der Mitteilungszentrale und den Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm. Die Änderungen sind allerdings recht subtil. Am meisten fällt die Wiedergabesteuerung auf, die wir ziemlich praktisch finden, weil sie jetzt auch dann sichtbar ist, wenn es neue Nachrichten gibt. Ansonsten zeigt der Sperrbildschirm jeweils die Nachrichten an, die seit dem letzten Verriegeln des Gerätes hinzugekommen sind. Wischen Sie von unten nach oben, erscheint der Inhalt der Mitteilungszentrale.