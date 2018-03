iOS 11: Die neuen Funktionen im Überblick - Feinschliff in der Oberfläche

Ein frisches Design hat der AppStore erhalten. Am unteren Rand finden Sie nun fünf Rubriken, wobei wir insbesondere die Auslagerung der Spiele in eine eigene Gruppe schätzen. Mit der Rubrik „Heute“ will Apple wiederbeleben, was den AppStore einst groß gemacht hat - das Hereingucken und Stöbern als Zeitvertreib. Dazu stellt man jeden Tag eine App und ein Spiel vor, listet mehrere Apps, die dem selben Zweck dienen oder gibt Tipps zu Apps die Sie kürzlich installiert haben. Auch die Darstellung einzelner Apps hat sich geändert. Unter anderem kann sie nun auch Videos enthalten, die deutlich aussagekräftiger als Bildschirmfotos sind. Tipp: Die Liste Ihrer Einkäufe finden Sie nun, indem Sie Ihr Benutzerfoto oben rechts im AppStore antippen.