iOS 11 optimal einstellen - CarPlay

CarPlay heißt die iPhone-Schnittstelle für den Kontakt zu dem Gerät, das früher einfach „Autoradio“ hieß. Die Idee: verbinden Sie das iPhone (ab iPhone 5) mit einem CarPlay-fähigen Entertainment-System, dann kapert das iPhone die Navigation und Siri entert die Sprachsteuerungstaste am Lenkrad. Über einen Touchscreen steuern Sie die Musikwiedergabe und neue Chat-Nachrichten werden vorgelesen. So hilft CarPlay, sich auf den Verkehr zu konzentrieren und genau deshalb gehört mehr darüber geredet. In den iOS-Einstellungen können Sie unter „Allgemein -> CarPlay“ konfigurieren, welche Apps auf dem Display im Auto erscheinen und die Reihenfolge bestimmen.