iOS 11 passt auf Sie auf! Ein bisschen wenigstens. „Notruf“ heißt die neue Funktion, über die Sie ganz leicht einen - eben - Notruf auslösen können. In der Voreinstellung (unter „Einstellungen -> Notruf SOS“) halten Sie den Einschaltknopf und einen der Lautstärkeknöpfe für einige Sekunden gedrückt. Über das folgende Menü setzen Sie dann einen Notruf an die in der Health-App hinterlegten Kontakte ab.