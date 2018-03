iOS 9: Tipps und versteckte Funktionen

Schon seit längerem lässt sich die Sprachsteuerung Siri aktivieren, auch ohne dass Sie dazu Ihr iPhone in die Hand nehmen. Der kurze Zuruf "Hey Siri" reicht aus. Auf älteren Geräten setzt das voraus, dass diese mit dem Strom verbunden sind. Aktuelle Geräte, speziell das iPhone 6S und 6S Plus, beherrschen diesen Trick aber auch abseits des Stromnetzes. Aktivieren lässt sich "Hey Siri" in den Einstellungen unter "Allgemein / Siri". Beim Einschalten startet iOS automatisch eine Trainingsfunktion. In deren Verlauf müssen Sie den Ausruf "Hey Siri" mehrfach wiederholen und ein einfaches Sprachkommando absetzen. So kann sich Siri an ihre Stimme gewöhnen. Das ist auf jedem iPhone nützlich, egal ob es sich um ein brandaktuelles oder um ein älteres Gerät handelt.