iOS 9: Tipps und versteckte Funktionen - 30 Sekunden bis zur automatischen Verriegelung

Lebte Graf Knigge in der heutigen Zeit, dann hätte er wohl "Ohne Erlaubnis in anderer Leute Smartphone blättern" ganz oben auf seiner Liste der Regelverstöße. Davor schützen können Sie sich, indem Sie Ihr iPhone automatisch verriegeln. Doch ein Handy, das nach jedem Ausschalten wieder einen Code verlangt, ist auch doof. Deshalb können Sie Ihr iPhone schon seit längerem so einstellen, dass es sich nach einiger Zeit der Nichtverwendung automatisch verriegelt. Neu in iOS 9 ist die Option "30 Sekunden". Sie erlaubt einen besonders kurzen Count-Down bis zur Selbstabschaltung.