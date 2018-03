Eine zusätzliche Schutzfunktion vor neugierigen Augen enthält die Fotos-App von iOS 9. Hier können Sie Bilder, die andere nicht sehen sollen, ausblenden. So verhindern Sie, dass diese Bilder in der Kategorie "Fotos" erscheinen, also bei Jahre, Sammlungen und Momente. In den Alben bleiben Sie aber weiterhin sichtbar. Vielleicht kommt dann ja mit iOS 10 noch ein zusätzlich per Code oder Fingerabdruck geschütztes Album mit den versteckten Bildern hinzu?