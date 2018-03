iOS 9: Tipps und versteckte Funktionen - Vorschläge in der Karten-App

Die Karten-App von iOS 9 erleichtert das Erkunden unbekannter Orte mit Vorschlägen zu Restaurants, Bars, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Diese Vorschläge sind leicht zugänglich. Öffnen Sie einfach Karten und tippen Sie das Suchfeld an. Daraufhin erscheinen unterhalb des Suchfeldes mehrere Kategorien. Sobald Sie eine davon antippen erhalten Sie nähere Informationen, zum Beispiel Restaurantnamen, Anfahrtsbeschreibungen und Bewertungen. Damit das funktioniert müssen Sie der Karten-App den Zugriff auf Ihren aktuellen Standort erlauben. Ist das noch nicht der Fall, können Sie es in den Einstellungen unter "Datenschutz / Ortungsdienste" nachholen.