iOS 9: Tipps und versteckte Funktionen - Dateianlagen aus iCloud

Die Art und Weise, wie man E-Mails in Apples Mail-App eine Anlage hinzufügt, ist traditionell eher schwer zu entdecken. Sie tippen dazu auf eine leere Stelle innerhalb der E-Mail. Daraufhin erscheint ein Kontextmenü, in dem Sie nach rechts scrollen. In früheren Versionen von iOS konnten Sie lediglich auf Dateianlagen zugreifen, die sich bereits auf ihrem Gerät befanden. iOS 9 ermöglicht nun aber auch den Zugriff auf Dateien, die in iCloud gespeichert sind.