iOS 9: Tipps und versteckte Funktionen - Konfigurierbarer Lesemodus

Der Lesemodus, der schon seit längerem Teil von Safari ist, lässt sich in iOS 9 anpassen. Zur Wahl stehen verschiedene Farben für den Hintergrund, verschiedene Schriftarten und unterschiedliche Schriftgrößen. Dass der Wechsel in den Lesemodus möglich ist, erkennen Sie am zusätzlichen Knopf am linken Rand des Adressfeldes (mehrere Striche übereinander). Nicht auf allen Webseiten funktioniert er. Sobald Sie ihn gestartet haben erscheinen am rechten Rand des Adressfeldes die Buchstaben "aA". Tippen Sie sie an, um den Lesemodus so zu konfigurieren, wie er Ihnen am besten gefällt.