iOS 9: Tipps und versteckte Funktionen - Termine in E-Mails erkennen

iOS 9 analysiert den Inhalt ihrer E-Mails auf darin enthaltene Termine. Wird es fündig, dann zeigt Ihnen die Mail-App den Treffer automatisch am oberen Rand der E-Mail an. Von hier aus können Sie direkt einen Eintrag im Kalender erstellen. Gefällt Ihnen diese Funktion nicht, dann werden Sie sie aber auch ganz leicht los. Öffnen Sie dazu die Einstellungen und dort die Kategorie "Mail, Kontakte, Kalender". Scrollen sie nach unten, bis zum Abschnitt "Kalender" und deaktivieren Sie die Option "In Mail gefundene Ereignisse".