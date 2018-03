Eine längere Akkulaufzeit und eine überarbeitete iPad-Tastatur sind nur zwei der vielen weiteren Neuerungen, die Apple auf der WWDC vorgestellt hat. Apple Pay ist für Nutzer in Deutschland eigentlich uninteressant, weil der Bezahldienst hierzulande gar nicht angeboten wird. Im Blick haben sollte man ihn aber trotzdem, denn der Start bei uns ist nur eine Frage der Zeit. Schon jetzt rückt Apple Pay immer näher, im Juli geht's in Großbritannien los. In iOS 9 wird außerdem das Schreiben auf dem iPad komfortabler, zum einen wegen der neuen Shortcut-Leiste, die neben Standards wie Kopieren und Ausschneiden auch maßgeschneiderte Aktionen für die App anzeigt, die gerade läuft. Zum anderen wegen einer neuen Multi-Touch-Geste: Wenn man zwei Finger auf die Tastatur legt, kann man ganz einfach einen Text auswählen und bearbeiten. Zu guter Letzt hat Apple in iOS 9 auch die Batterielaufzeit optimiert und gibt an, dass je nach Nutzungsprofil bis zu eine zusätzliche Stunde Akkupower möglich ist. Wenn der Strom knapp wird, hilft ein neuer Energiesparmodus dabei, die Batterielaufzeit noch weiter zu verlängern.