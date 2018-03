Multitasking unter iOS ist ein alter Hut. Neu ist aber die Möglichkeit, zwei Apps auf dem Bildschirm einzublenden. Wenn das iPad im Querformat gehalten wird, können Nutzer eine zweite App öffnen, ohne die erste zu verlassen. Dazu zieht man die Übersicht mit den kürzlich geöffneten Apps vom rechten Rand des Displays herein und öffnet eine zweite Anwendung, die dann einen Teil der ersten überdeckt. Man kann also während man im Internet surft die Nachrichten- App öffnen und eine Textmitteilung schreiben, ohne den Browser zu verlassen. In diesem Modus bleibt der Browser allerdings im Hintergrund und lässt sich nicht mehr steuern - echtes paralleles Multitasking, also das gleichzeitige Arbeiten in zwei auf dem Bildschirm geöffneten Apps, ist zwar auch möglich, es bleibt aber dem iPad Air 2 vorbehalten, nur dieses Modell scheint die dafür erforderliche Rechenkraft zu bieten. Der dritte neue Multiwindow-Modus in iOS 9 gilt wieder für alle Modelle: Der Anwender kann ein Video in einem kleinen Fenster weiterlaufen lassen, während er im Internet surft oder eine E-Mail beantwortet.