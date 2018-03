Die neue Version des Watch-Betriebssystems ist ein Meilenstein, der die Apple-Uhr überhaupt erst smart macht. Mit Watch OS 2.0 können Entwickler endlich native Apps für die Watch entwickeln. Dabei gibt Apple ihnen Zugriff auf alle Schlüsselelemente der Hardware, also die digitale Krone, den Vibrationsmotor (Taptic Engine), den Herzfrequenzsensor, das Mikrofon und den Beschleunigungssensor. Schon jetzt ist klar, dass mit der Veröffentlichung dieser Softwareversion im Herbst 2015 eine völlig neue Generation von Apps auf die Watch kommen wird, die deutlich mehr kann als aktuelle Anwendungen. Das Abspielen von Videos direkt auf der Uhr wird genauso möglich sein wie die Aufnahme und das Versenden einer Whatsapp- Sprachnachricht. Ebenfalls neu: ein Weckermodus, der das Watch-Display in einen Nachttischwecker verwandelt, und natürlich weitere Zifferblätter. Der Nutzer kann sein Lieblingsbild in ein Zifferblatt verwandeln oder Bilder aus einem Album abwechselnd anzeigen lassen. Das Zeitraffer- Zifferblatt blendet sogar kurze Clips beim Draufschauen ein.