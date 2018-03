Seinen Kartendienst macht Apple jetzt auch fit für Fußgänger. Die neuen Funktionen sind praktisch, Google-Maps-Nutzern allerdings schon länger bekannt. Seit dem verpatzten Start vor drei Jahren hat sich Apples Kartendienst zwar beständig weiterentwickelt, aber nie aus dem Schatten von Google Maps lösen können. Auch die neuen Funktionen entlocken Maps-Nutzern höchstens ein Gähnen: Der in Karten integrierte Dienst "Transit" berücksichtigt öffentliche Verkehrsmittel bei der Streckenplanung und Navigation. Bei der Reiseplanung kann Transit eine Kombination von Zügen, U-Bahnen, Bussen und Fußwegen bieten, detaillierte An- und Abfahrtstafeln von einzelnen Stationen sind ebenfalls integriert. Transit wird zusammen mit iOS 9 im Herbst 2015 veröffentlicht, zum Start sind allerdings nur einige ausgewählte Städte vertreten - in Deutschland ist einzig Berlin dabei. Eine weitere neue Funktion von Karten, die sich ebenfalls in erster Linie an Fußgänger richtet, ist "Nearby": Ein Fingertipp reicht, und der Nutzer bekommt einen schnellen Überblick auf der Suche nach Essen, Trinken, Einkaufsmöglichkeiten und mehr.