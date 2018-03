Adblock Plus stammt von den Entwicklern des gleichnamigen Werbeblockers, der zum Beispiel auch für Chrome und Firefox erhältlich ist. Auch unter iOS gilt das diskutable Prinzip, dass Adblock Plus nicht sämtliche Werbung blockiert. So genannte „Akzeptable Anzeigen“ lässt die App durch. Dieses Verhalten können Sie aber über die Einstellungen ändern und so sämtliche Werbung vom Display verbannen.