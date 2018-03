10 Adblocker für iOS 9 - Blockr

Blockr entfernt Social-Media-Knöpfe und Cookie-Warnungen sowie Tracking-Funktionen. Optional können Sie auch Bilder sowie Videos blockieren und das Web so besonders datensparend verwenden. Auf Wunsch nimmt sich die App auch der Cookies an, die viele Werbenetzwerke verwenden, um Nutzer seitenübergreifend durchs Netz zu verfolgen. Jede blockierte Funktion lässt sich in den Einstellungen der App ein- und ausschalten. Das gilt nicht nur global, sondern bei Bedarf auch konkret für eine einzelne Seite. Das Regelwerk, nach dem Blockr Werbung erkennt, hält die App per Online-Update auf dem aktuellen Stand. Blockr kostet 99 Cent.