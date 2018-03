10 Adblocker für iOS 9 - Crystal

Crystal gehört zu den aktuell am häufigsten heruntergeladenen Werbeblockern. Nach Meinung vieler Benutzer filtert es Werbung besonders gründlich. Selbst Werbevideos verschwinden in vielen Fällen. Der Begeisterung können wir uns nicht bedingungslos anschließen. Wir vermissen zum Beispiel eine Whitelist, über die sich Seiten vom Filter ausnehmen lassen. Auch filtert Crystal die Knöpfe von sozialen Netzwerken nicht. Ähnlich wie Adblock Plus lässt Crystal akzeptable Werbung durch. Aber auch hier können Sie das über die Optionen abschalten. Die App kostet derzeit 0,99 Euro.