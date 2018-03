Zum Problem kann die Autokorrektur werden, wenn Sie ein dem iPhone unbekanntes Wort eingeben möchten. Beenden Sie dieses Wort mit der Leertaste, dann wird es durch den wahrscheinlichsten Begriff (den mittleren Vorschlag) ersetzt. Sie können das aber ganz leicht umgehen.

Das unerkannte Wort zeigt das iPhone ganz links in Anführungszeichen an. Tippen Sie diesen Knopf an, um das Wort so zu übernehmen, wie Sie es geschrieben haben.

Haben Sie ein Wort irrtümlich auf diese Weise übernommen, dann können Sie es einfach wieder löschen. Erst wenn Sie den selben Begriff ein paar mal eingegeben haben, merkt ihn sich das iPhone dauerhaft.