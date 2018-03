Kaum etwas wirkt unhöflicher, als den Namen eines Gesprächspartners falsch zu schreiben. Diese Gefahr lässt sich aber leicht minimieren.

Bei ihren Wortvorschlägen berücksichtigt die iOS-Autokorrektur nämlich auch die in den Kontakten gespeicherten Namen. Legen Sie also einfach einen Kontakt für einen schwierig zu schreibenden Namen an und schon sind Sie das Problem los.