iOS-Widgets: Tipps für iPhone und iPad

Die kostenlose App Vidgets liefert über 50 Erweiterungen aus zahlreichen Bereichen. Sie können Freunde aus der „Heute“-Ansicht per E-Mail oder iMessage anschreiben, Apps starten und Wetter-Informationen einsehen. Vidgets liefert eine Reihe von Uhren mit, mit denen Sie die „Heute“-Ansicht zur Weltzeituhr ausbauen können. Andere Widgets zeigen Ihnen zum Beispiel die Datenübertragungsgeschwindigkeit, die aktuelle Netzwerkauslastung, ein Barometer, den Akkustand oder die Speicherauslastung des iPhones an. Besitzer einer Apple Watch können die Widgets auch am Handgelenk nutzen